Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan filmden yeni tanıtım yayımlandı

26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:20

Türk Halk Müziği'nin en önemli figürlerinden biri olan Neşet Ertaş, 2012 yılında prostat kanseri tedavisi görürken hayatını kaybetmişti. Ünlü ozanın ölümünden sonra, Erol Parlak tarafından iki ciltlik bir eser kaleme alınmış ve bu esere "Garip Bülbül Neşet Ertaş" ismi verilmişti.

Büyük ustanın ölümünün 10. yılında, aynı isimli bir sinema filmi ile Neşet Ertaş'ın hikayesi beyaz perdeye taşınacak. Webtekno'da yer alan habere göre, filmden ikinci fragman ise dün yayınlandı.

Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm ve Ayla filminin de yapımcısı olan Mustafa Uslu, bu filmde de yapımcı olarak karşımıza çıkıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak yer alıyor.

Erol Parlak'ın kitabının Neşet Ertaş'ın isteği dışında yazıldığı gerekçesiyle Ertaş'ın ailesi mahkemeye başvurmuş ve filmin çekilmemesi talebinde bulunmuş, ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.

Filmin kadrosunda Ramazan Bağgül, Bektaş Dolu ve Zara gibi isimler yer alıyor. Neşet Ertaş türkülerini seslendirecek olan Bektaş Dolu, büyük ozanı örnek alan bir halk müziği sanatçısı olarak dikkatleri çekiyordu.

Hayatı boyunca pek çok plak ve kasete imza atan Neşet Ertaş, şiirlerinde ise "Garip" mahlasını kullanıyordu. Galasının Kırşehir Stadyumu'nda yapılması planlanan film, Ertaş'ın vefat yıldönümünde gala yapamamış olsa da yeni bir fragmanla karşımıza çıkmış oldu.

Filmin vizyon tarihi ise 23 Aralık 2022 olacak.