Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, "Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
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