Nesli tükenme tehlikesi altında, hastane bahçesinde yaralı halde bulundu

Sivas'ta hastane bahçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı halde bulunan hint balıkçıl kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İHA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00
Nesli tükenme tehlikesi altında, hastane bahçesinde yaralı halde bulundu
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli personel, hastane bahçesinde hareketsiz halde bir kuş görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki Hint balıkçıl kuşu ve bir ayağında kırık olduğu tespit edilen kuş, ekiplere teslim edildi. Kuşun tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına salınacağı belirtildi. 


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