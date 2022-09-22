Suyu bitme noktasındaki Sivas 4 Eylül Barajı, havadan görüntülendi

DHA
22 Eylül 2022 Perşembe, 16:09
<p>Sivas'ın şebeke suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan 1 aylık su kaldığı açıklanan 4 Eylül Barajı, drone ile havadan görüntülendi. </p>

Sivas'ın şebeke suyu ihtiyacının bir kısmını karşılayan 1 aylık su kaldığı açıklanan 4 Eylül Barajı, drone ile havadan görüntülendi. 

<p>Suyun çekildiği baraj sahasında, çatlakların oluştuğu görüldü.</p>

Suyun çekildiği baraj sahasında, çatlakların oluştuğu görüldü.

<p>Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. </p>

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Tavra Deresi ile kentin su ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklıktan etkilendi. 

<p>Barajdaki su miktarı, son günlerde gözle görülür seviyede düştü. </p>

Barajdaki su miktarı, son günlerde gözle görülür seviyede düştü. 

<p>Merkeze bağlı Kolluca köyünün yanına kadar uzanan baraj suyunun, kıyıdan metrelerce çekildiği görüldü. Suyun çekildiği bölgelerin zemininde ise çatlaklar oluştu. </p>

Merkeze bağlı Kolluca köyünün yanına kadar uzanan baraj suyunun, kıyıdan metrelerce çekildiği görüldü. Suyun çekildiği bölgelerin zemininde ise çatlaklar oluştu. 

<p>Kurumaya yüz tutan baraj gölü, dron ile havadan da görüntülendi. </p>

Kurumaya yüz tutan baraj gölü, dron ile havadan da görüntülendi. 

<p>Sivas Belediyesi, barajdaki su miktarının kentin 1 aylık ihtiyacını karşılaşacak düzeyde olduğunu duyurdu. </p>

Sivas Belediyesi, barajdaki su miktarının kentin 1 aylık ihtiyacını karşılaşacak düzeyde olduğunu duyurdu. 

<p>Su seviyesinin artırılması için 52 kilometre ötedeki Pusat Özen Barajı'ndan, 4 Eylül Barajı'na isale hattı ile takviye yapılacak. </p>

Su seviyesinin artırılması için 52 kilometre ötedeki Pusat Özen Barajı'ndan, 4 Eylül Barajı'na isale hattı ile takviye yapılacak. 

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