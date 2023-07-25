Nesli tükenmek üzere... Nevşehir’de alaca sansar görüldü!

Türkiye’de her yıl yaz dönemlerinde ortaya çıkan ve nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde bulunan alaca sansar, Nevşehir’de köpekle kavga ederken görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 12:34
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Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Akpınar köyünde çobanlık yapan Bülent Çelik köyünde koyun otlatırken ilk defa karşılaştığı alaca sansarın koyun köpekleri ile kavgasını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

"BU HAYVANI ÖMRÜMDE İLK DEFA GÖRDÜM"

Çoban Bülent Çelik, şöyle konuştu:

Bugün ömrümde ilk defa hayvanları otlatırken değişik bir hayvan türüyle karşılaştım. Köpeklerin havlama sesini duyup yanlarına gittiğimde alaca sansarı gördüm. Bölgede nadir rastlanılan bu hayvanı ömrümde ilk defa gördüm. Karşılaştığım bu anları video çekerek köylülere sordum ama bilen çıkmadı. Yaşadığım olay karşısında hayretler içerisinde kaldım.” 


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