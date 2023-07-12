Batman'da görüldü: 20 santim büyüklüğünde ve etle besleniyor!

Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:47

Güncelleme: 12.07.2023 - 10:52

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Geyikli köyünde yolda giden Ömer Budak, dev yaklaşık 20 santimlik etçil çekirge ile karşılaştı.

"DOĞAL ORTAMINA BIRAKTIM"

Hayatında ilk defa bu büyüklükte bir çekirgeye rastladığını belirten Budak, şunları kaydetti:

"Boyu en az 20 santim olan bu çekirgenin etçil bir hayvan olduğu ve tarlalardaki zararlı böceklerle beslendiğini öğrendim. Çekirgeyi görür görmez cep telefonumla onu kayda aldım. Zararsız bir hayvan olduğunu görünce de onu doğal ortamına bıraktım."