Neye iyi geleceğine inanamayacaksınız: Hayvan dışkısındaki şaşırtan mucize!

Yayınlanma: 26.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 26.09.2023 - 13:04

Independent Türkçe'nin haberine göre bilim insanları, nesli tükenmekte olan türlerin kakasının diyabetik ayak ülserleriyle mücadeleye yardımcı olabileceğine inanıyor.

Sheffield Üniversitesi'nden araştırmacılar, Gine babunları, lemurlar ve Visaya domuzları gibi tehdit altındaki bir dizi hayvanın dışkısının bu hastalığı tedavi etmek için kullanılabileceğini buldu.

Bilim insanları, dışkıda doğal olarak bulunan ve bakteriyofaj diye bilinen virüslerin, ayak ülserlerine yol açan antibiyotiğe dirençli bakterileri öldürebileceğini keşfetti.

Daha fazla araştırma yapıldığı takdirde, doğal yollardan oluşan bakteriler diyabetik hastaların daha önce tedavi edilemeyen ayak ülserlerine uygulanan pansumanlara muhtemelen dahil edilebilir.

BAŞARILI OLURSA AMPÜTASYONLARI ÖNLEYEBİLİR

Araştırmacılar, tedavisi zor olan bu hastalığın yılda 7 bin ampütasyona yol açtığını ve yeni muhtemel tedavinin Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) yılda tahmini 1 milyar sterlin (yaklaşık 33 milyar TL) tasarruf sağlayabileceğini söyledi.

Sheffield Üniversitesi Moleküler Mikrobiyoloji Kürsüsü Başkanı Profesör Graham Stafford şunları söyledi:

"Kokusuna rağmen, nesli tükenmekte olan türlerin dışkılarının, antibiyotiklere diğer türlü direnç gösteren bulaşıcı bakterileri öldürmenin anahtarı olabileceği ortaya çıktı. Şimdiye kadar Gine babunu, zürafa, lemur, Visaka domuzları ve bizim favorimiz olan sevimli binturonglardan antibakteriyel virüsler elde etmeyi başardık ve bunları bir sonraki seçeneği ayak parmağı, ayak veya bacak kaybı olan hastalarda uygulanabilir tedaviler haline getirmek için çok çalışıyoruz. Daha da önemlisi, bu tedavi NHS'nin maliyetlerinde yılda yaklaşık 1 milyar sterlinlik düşüş sağlayabilecek."

ANTİBİYOTİK DİRENCİ NESLİ TÜKENEN HAYVANLARLA KIRILABILIR Mİ?

Profesör Stafford liderliğindeki ekip, hastaları başarılı şekilde tedavi etmek için kullanılabilecek birkaç bakteriyi izole etmek amacıyla Yorkshire Wildlife Park'taki (YWP) hayvanların kakalarını kullandı.

Çalışma, Birleşik Krallık (BK) Bioscience kurumunun antimikrobiyal direnç sorunuyla mücadele etmek üzere yeni antimikrobiyaller bulma yönündeki daha geniş çaplı çabaları kapsamında gerçekleştirildi.

Profesör Stafford şunları ekledi:

"Bir süredir antibiyotik direnci için yeni tedaviler arıyoruz ve böyle bir virüsü hayvanat bahçesi hayvanlarının kakalarında ilk arayan biziz. Hayvanat bahçesindeki harika ekibin bizim için buzdolabında soğuk bir kutuya yerleştirdiği kakayı almayı dört gözle bekliyoruz.

Nesli tükenmekte olan türlerin böylesine olumlu ve güçlü bir amaca katkıda bulunması çok sevindirici. Bu, nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için her zamankinden daha güçlü bir neden sağlıyor. Bu hayvanların barındırdığı biyolojik çeşitlilik potansiyel açıdan bir dizi bulaşıcı hastalık için yeni tedaviler içeriyor ve bunun bu alandaki buzdağının görünen kısmı olduğuna inanıyoruz. Faj terapisi daha önce BK'de sepsis tedavisinde ve az sayıda diyabetik ayak enfeksiyonunda kullanılmıştı. Ancak araştırmacılar ilk kez nesli tükenmekte olan türlerin atıklarında doğal yollarla oluşan fajın potansiyelini açığa çıkarma yollarını araştırdı. Diyabet hastalarının yüzde 25'inin ayak ülserine maruz kaldığı tahmin edilirken, diyabet hastalarının sayısı da giderek artıyor. BK Diyabet'in hazırlattığı yakın tarihli bir rapor, sadece İngiltere'de haftada 60 bin ila 75 bin kişinin diyabetik ayak ülseri (DFU) nedeniyle tedavi gördüğünü ortaya koydu."

AMELİYAT İHTİYACINI ÖNLEYEBİLİR

Sheffield Eğitim Hastaneleri NHS Vakfı'nda danışman mikrobiyolog görevini yürüten Dr. Dave Partridge şunları söyledi:

"Diyabetik ayak enfeksiyonlarının tedavisi genelde zordur ve hastaların ayak veya bacaklarının bir kısmını kesmek için ameliyat olmaları gerekebilir. Bu da yaşam kaliteleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olabilir. Bakteriyofaj tedavisinin başarılı olduğu kanıtlanırsa, bu bize bu enfeksiyonları farklı bir şekilde tedavi etme, antibiyotik kürlerinin süresini kısaltma ve potansiyel bakımdan ameliyat ihtiyacını önleme olanağı sağlayabilir."