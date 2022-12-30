Netflix 2022'de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı
Dijital yayın platformu Netflix, 2022 yılında en çok izlenen orijinal dizi ve filmlerini açıkladı. Listede henüz yeni çıkan Wednesday'in başarısı göze çarptı. İşte bu yıl en çok izlenen yapımlar...
Dünyanın en popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, 2022 yılı boyunca en çok izlenen yapımlarını açıkladı.
Netflix orijinal yapımlarını kapsayan listede filmler kategorisinin zirvesi The Gray Man, diziler kategorisinin zirvesi ise Stranger Things’e ait oldu.
Bununla birlikte Netflix’in yeni çıkan dizisi Wednesday, bu kadar kısa süreye rağmen yılın en çok izlenen ikinci dizisi oldu.
İşte Netflix’te 2022’nin en popüler yapımları...
FİLMLER (İNGİLİZCE)
- The Gray Man
- The Adam Project
- Kalplerimiz Bir
- Hustle
- Tinder Avcısı
- Deniz Canavarı
- Enola Holmes 2
- Liseye Dönüş
- Torontolu Adam
- Day Shift
DİZİLER (İNGİLİZCE)
- Stranger Things: 4. Sezon
- Wednesday
- DAHMER
- Bridgerton: 2. Sezon
- Inventing Anna
- Ozark: 4. Sezon
- The Watcher
- The Sandman
- The Umbrella Academy: 3. Sezon
- Virgin River: 4. Sezon
İNGİLİZCE OLMAYAN FİLMLER
- Troll
- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
- Kara Yengeç
- Penceremden
- Zoraki İkili
- Yetişkinler İçin Aşk
- Carter
- My Name is Vendetta
- Soluksuz
- Öfke Çemberi
İNGİLİZCE OLMAYAN DİZİLER
- All of Us Are Dead
- Extraordinary Attorney Woo
- The Marked Heart
- Till Money Do Us Part
- Elite: 5. Sezon
- High Heat
- The Empress
- Business Proposal
- Wrong Side of the Tracks
- Welcome to Eden
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