Netflix 2022'de en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı

30 Aralık 2022 Cuma, 12:19

Dünyanın en popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, 2022 yılı boyunca en çok izlenen yapımlarını açıkladı.

Netflix orijinal yapımlarını kapsayan listede filmler kategorisinin zirvesi The Gray Man, diziler kategorisinin zirvesi ise Stranger Things’e ait oldu.

Bununla birlikte Netflix’in yeni çıkan dizisi Wednesday, bu kadar kısa süreye rağmen yılın en çok izlenen ikinci dizisi oldu.

İşte Netflix’te 2022’nin en popüler yapımları...

FİLMLER (İNGİLİZCE)

The Gray Man

The Adam Project

Kalplerimiz Bir

Hustle

Tinder Avcısı

Deniz Canavarı

Enola Holmes 2

Liseye Dönüş

Torontolu Adam

Day Shift

DİZİLER (İNGİLİZCE)

Stranger Things: 4. Sezon

Wednesday

DAHMER

Bridgerton: 2. Sezon

Inventing Anna

Ozark: 4. Sezon

The Watcher

The Sandman

The Umbrella Academy: 3. Sezon

Virgin River: 4. Sezon

İNGİLİZCE OLMAYAN FİLMLER

Troll

Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

Kara Yengeç

Penceremden

Zoraki İkili

Yetişkinler İçin Aşk

Carter

My Name is Vendetta

Soluksuz

Öfke Çemberi

İNGİLİZCE OLMAYAN DİZİLER