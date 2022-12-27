Netflix'ten bir ilk: Chris Rock'ın canlı yayın şovunun tarihi belli oldu

27 Aralık 2022 Salı, 13:27

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi-film platformu Netflix'in ilk canlı yayın şovunun tarihi belli oldu.

Platformun YouTube hesabından paylaşılan videoda Chris Rock, etkinliğin 5 Mart'ta izleyicilerle buluşacağı kaydedildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; canlı gösteri, Rock'ın ilk kez Şubat 2018'de yayımlanan 'Chris Rock: Tamborine' şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak.

"ONUR DUYUYORUZ"

Daha önce Netflix'in stand-up ve komedi formatlarından sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw, yaptığı açıklamada, "Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri" demişti.

Praw, "Tüm dünyanın canlı bir Chris Rock komedi etkinliğini deneyimleyebilecek ve Netflix tarihinin bir parçası haline gelebilecek olmasından dolayı heyecanlıyız. Bu unutulmaz bir an olacak ve meşaleyi taşıyanın Chris olmasından büyük onur duyuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.