Netflix parola paylaşımını 2023'ün başlarında bitiriyor

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:23

Netflix son birkaç yıl içinde en popüler içerik izleme platformlarından birine dönüştü. Farklı ülkelerde farklı içeriklerle izleyicileri karşılayan şirket tek hesabın abonelik ücreti ödeyip fazla sayıda kişinin bu hesap üzerinden içerikleri izlemesinin önüne geçmek için parola paylaşımını bitirmeye karar vermişti

PLATFORM PAROLA PAYLAŞIMINI İZLEMEYİ IP ADRESİ ÜZERİNDEN YAPACAK

Netflix testlerine başladığı bu süreci 2023 yılının başlarında başlatmayı düşünüyor. Gelecek sistem ile aynı evde yaşamayan kişiler parolalarını başka kişilerle paylaşsa dahi IP adresi üstünden takip edileceği için ücret ödemesi gerekecek.

Konum belirlemeye odaklanacak olan Neftlix'in bu adımı atmasının en büyük sebebi ise potansiyel müşterilerini kaybetmesi olarak gösteriliyor.