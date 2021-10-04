Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne?

04 Ekim 2021 Pazartesi, 17:25

Dijital dizi-film platformu Netflix'in Eylül ayında yayına giren yeni dizisi Squid Game kısa sürede platform üzerindeki en çok izlenen yapımlardan biri oldu. Senaryosu dikkat çeken Squid Game dizisinin yönetmenliğini Hwang Dong-hyuk üstleniyor.

SQUID GAME KONUSU NEDİR?

Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan Squid Game, Netflix’in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan dizi gerilim- drama türündedir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Squid Game dizisinde, para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

SQUID GAME OYUNCULARI KİM?

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Wi Ha-jun

Oh Young-soo

Jung Ho-yeon

Heo Sung-tae

Kim Joo-ryoung

Tripathi Anupam

You Seong-joo

Lee You-mi

SQUID GAME OYUNCULAR VE ÇALIŞANLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Dizinin geçtiği evrende karakterler, çalışanlar ve oyuncular olarak ikiye ayrılıyor. Oyuncular yeşil tulumlar giyerken çalışanlar kırmızı tulumlar içinde ve yüzleri üzerinde üçgen, daire ya da kare şekli olan siyah maskelerle kapalı biçimde görülüyor.

Öte yandan yapımda oyuncuların ve çalışanların bulundukları pozisyona nasıl geldiği soru işareti olmaya devam ediyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, dizinin hayranlarından biri TikTok'ta paylaştığı videoda sorunun cevabına kendince cevap aradı. Hayranın teorisi görünüşe göre ikna edici bulundu. Teoriye göre her şey katılımcıların başlangıçta seçtiği renk kartlarıyla ilgili.

İlk bölümde Satıcı (Gong Yoo) ana karakter Seong Gi-Hun'u (Lee Jung Jae) Ddakji oyununu oynamaya ikna ediyor. Kırmızı ve mavi kağıtlardan birini seçmesi söylenen Gi-Hun maviyi tercih ediyor.

İddiaya göre diğer oyuncuların hepsi de mavi kartı seçti. Kırmızıyı seçenlerse çalışan olarak evrene dahil oldu.