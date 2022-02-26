Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, yeni içerikleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son olarak geçen hafta boyunca en çok izlenen yapımlar açıklandı. Buna göre 14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde 'Inventing Anna', film kategorisinde ise yerli yapım 'Aşk Taktikleri' zirvede yer aldı.
Dünyanın en popüler dijital dizi ve film izleme platformu Netflix, neredeyse her gün yepyeni bir içeriği abonelerine sunuyor. Netflix’in bu yeni içeriklerinden bazılar sönüp giderken, bazıları ise muhteşem bir çıkış yakalayabiliyor. Öte yandan bazı içeriklerin de zamana meydan okuyarak halen en çok izlenen içerikler arasında yer alabiliyor.
Son olarak, Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı.
İşte 14-20 Şubat haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler...
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ
1.Inventing Anna
2.All of Us Are Dead (1. Sezon)
3.Devotion, a Story of Love and Desire (1. Sezon)
4.Kardeş Payı (1. Sezon)
5.Toy Boy (1. Sezon)
6.Dark Desire (2. Sezon)
7.Snowpiercer (3. Sezon)
8.Kaçak Gelinler (1. Sezon)
9.Toy Boy (2. Sezon)
10.Dark Desire (1. Sezon)
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
1.Aşk Taktikleri
2.Tinder Avcısı
3.Teksas Katliamı
4.Fistful of Vengeance
5.Bigbug
6.Amacı Olmayan Grup
7.The Privilege
8.Penceremden
9.Uzun Kız 2
10.Tomb Raider
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