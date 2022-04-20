Netflix, yılın ilk çeyreğinde 200 bin abone kaybetti
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi.
Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın ilk çeyreğindeki net karı 1,7 milyar dolar olmuştu.
Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,75 dolardan 3,53 dolara indi.
ABONE SAYINDA 10 YILI AŞKIN SÜREDİR İLK KEZ DÜŞÜŞ YAŞANDI
Netflix'in abone sayısı ise yılın ilk çeyreğinde 200 bin kişilik azalış gösterdi. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 2,5 milyon kişi artması bekleniyordu.
Mart ayı başında Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonra Rusya'daki hizmetini askıya alma kararı Netflix için 700 bin üyenin kaybıyla sonuçlandı.
Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 221,6 milyon oldu.
En son Ekim 2011'de abone kaybı bildiren Netflix, abone kaybının yılın ikinci çeyreğinde de devam etmesinin ve söz konusu kaybın 2 milyonu bulmasının beklendiğini kaydetti.
Video Haberler
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü isim yayıncı kuruluşu duyurdu!
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin tl ceza
- Fulham tekrardan en tepede!
- Filistin BM'ye mektup yazdı
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi