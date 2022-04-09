Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu: Uysallar zirvede
Sıklıkla en çok izlenen yapımları paylaşan dijital yayın platformu Netflix, şimdi de bu haftanın Top10 yapımlarını açıkladı. Geçen hafta boyunca (28 Mart - 3 Nisan) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde yerli yapım 'Uysallar' dizisi, film kategorisinde ise 'Sen Yaşamaya Bak' zirvede yer aldı.
Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk
sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle
karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da
gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.
Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm
zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor.
Netflix, şimdi de 28 Mart-3 Nisan haftasında en çok izlenenleri paylaştı.
İşte Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri...
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ
- Uysallar
- Bridgerton (2. Sezon)
- Kardeş Payı (1. Sezon)
- Pera Palas'ta Gece Yarısı
- Bridgerton (1. Sezon)
- Snowpiercer (3. Sezon)
- The Last Kingdom (5. Sezon)
- Kardeş Payı (2. Sezon)
- Kaçak Gelinler (1. Sezon)
- Kaçak Gelinler (2. Sezon)
NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM
- Sen Yaşamaya Bak
- 9,75
- Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
- The Adam Project
- Kara Yengeç
- Vatansever
- 6 Underground
- Zamana Karşı
- Mutlu Aile Defteri
- Kripto Para Kralı Öldü mü, Kaldı mı?
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