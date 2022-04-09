Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu: Uysallar zirvede

Sıklıkla en çok izlenen yapımları paylaşan dijital yayın platformu Netflix, şimdi de bu haftanın Top10 yapımlarını açıkladı. Geçen hafta boyunca (28 Mart - 3 Nisan) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde yerli yapım 'Uysallar' dizisi, film kategorisinde ise 'Sen Yaşamaya Bak' zirvede yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:44
Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu: Uysallar zirvede
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Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.

Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor. Netflix, şimdi de 28 Mart-3 Nisan haftasında en çok izlenenleri paylaştı.

İşte Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri...

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

  1. Uysallar
  2. Bridgerton (2. Sezon)
  3. Kardeş Payı (1. Sezon)
  4. Pera Palas'ta Gece Yarısı
  5. Bridgerton (1. Sezon)
  6. Snowpiercer (3. Sezon)
  7. The Last Kingdom (5. Sezon)
  8. Kardeş Payı (2. Sezon)
  9. Kaçak Gelinler (1. Sezon)
  10. Kaçak Gelinler (2. Sezon)

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM

  1. Sen Yaşamaya Bak
  2. 9,75
  3. Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit
  4. The Adam Project
  5. Kara Yengeç
  6. Vatansever
  7. 6 Underground
  8. Zamana Karşı
  9. Mutlu Aile Defteri
  10. Kripto Para Kralı Öldü mü, Kaldı mı?


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