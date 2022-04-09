Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen yapımlar belli oldu: Uysallar zirvede

09 Nisan 2022 Cumartesi, 09:44

Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.

Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor. Netflix, şimdi de 28 Mart-3 Nisan haftasında en çok izlenenleri paylaştı.

İşte Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri...

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

Uysallar Bridgerton (2. Sezon) Kardeş Payı (1. Sezon) Pera Palas'ta Gece Yarısı Bridgerton (1. Sezon) Snowpiercer (3. Sezon) The Last Kingdom (5. Sezon) Kardeş Payı (2. Sezon) Kaçak Gelinler (1. Sezon) Kaçak Gelinler (2. Sezon)

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 FİLM