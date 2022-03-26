Bu haftanın en çok izlenen Netflix film ve dizileri belli oldu

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Dünyanın en popüler dijital yayın platformları arasında ilk sırada yer alan Netflix, 2020 yılından beri çeşitli izlenme listeleriyle karşımıza çıkıyor. Şirket, kimi zaman en çok izlenen yapımları, kimi zaman da gişe rekorları kıran özel dizi ve filmleri paylaşıyor.

Platform, bu doğrultuda haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı paylaşımlarda bulunuyor. Netflix, şimdi de 14 Mart- 20 Mart arası en çok izlenenleri paylaştı.

İşte Netflix'te bu haftanın en çok izlenenleri...

The Last Kingdom: 5. sezon - 48 milyon 950 bin izlenme PIECES OF HER: 1. sezon - 40 milyon 80 bin izlenme Inventing Anna - 39 milyon 90 bin izlenme Formula 1: Drive to Survive: 4. sezon - 29 milyon 20 bin izlenme Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives - 26 milyon 960 bin izlenme Taboo: 1. sezon 1 - 24 milyon 150 bin izlenme Top Boy: 2. sezon - 21 milyon 740 bin izlenme Vikings: Valhalla: 1. sezon - 19 milyon 800 bin izlenme Life After Death with Tyler Henry: 1. sezon - 19 milyon 580 bin izlenme Good Girls: 4. sezon - 17 milyon 490 bin izlenme

Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 48 milyon 950 bin izlenme saatiyle The Last Kingdom‘ın 5. sezonu yer alıyor. Bu yapım geçen hafta da 63 milyon 540 bin izlenme saatiyle listeye 2. sıradan yerleşmişti.

ShiftDelete'in aktardığına göre; listenin 2. sırasındaysa 40 milyon 80 bin izlenme saatiyle PIECES OF HER‘ün 1. sezonu bulunuyor. Bu yapımda geçtiğimiz hafta 95 milyon 720 bin izlenme saatiyle listenin birinci sırasında bulunuyordu. Onun öncesindeyse 53 milyon 680 bin izlenme saatiyle 3. sırada yer alıyordu.

Top10 sıralamasının 3.lük koltuğunda ise listenin 1.5 aydır vazgeçilmez ismi haline gelen, bu hafta da 39 milyon 90 bin izlenme saatiyle listeye girmeyi başaran Inventing Anna bulunuyor. Ayrıca bir diğer vazgeçilmez üye ise yine 6 haftadır listede yer alan Good Girls oldu. Fakat izlenme sayılarına bakacak olursak önümüzdeki hafta yerini bir başka yapıma devredecek gibi duruyor.