Kulüp, ilk haftasında Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girdi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 14:41

Dijital yayın platformu Netflix, etflix bundan sonra her Salı top10.netflix.com/ sitesi üzerinden en çok izlenen yapımlarını duyuracak. İlk açıklamayı 8-14 Kasım için yapan platform;Dizi (İngilizce), Dizi (İngilizce Olmayan), Film (İngilizce) ve Film (İngilizce Olmayan) olmak üzere dört farklı kategoride en çok izlenenlere ulaşılabilecek. Ayrıca ülke bazında da haftalık olarak Top 10 listelerine ve Netflix'in global izlenme sayılarına da erişilebilecek.













Ranini.tv sitesinin haberine göre; daha önce 2 dakikalık izlenmeyi bilinçli tercih olarak kabul ederek içeriği izleyen toplam üye sayısını açıklayan Netflix, ölçüm sistemini de değiştirdi. Bundan böyle yayına giren içerikler ilk 4 haftasındaki "toplam izlenme saatine" göre değerlendirilecek.

SQUID GAME RÜZGARI SÜRÜYOR

Netflix'in global verilerine göre dili İngilizce olan dizileri içinde en çok 625,490,000 saat ile Bridgerton (1. sezon) izlendi. Dili İngilizce olmayan dizilerde ilk 28 günde 1,650,450,000 saat izlenmeye ulaşarak bir rekora imza atan Squid Game (1. sezon) birinci oldu. Filmlerde ise dili İngilizce olanlarda Bird Box (282,020,000), dili İngilizce olmayanlarda Blood Red Sky (110,520,000) zirvede yer aldı.

Netflix'in yayınlandığı gün itibarıyla en çok izlenen filmi olan Red Notice, 8-14 Kasım'ı kapsayan haftalık listede de zirveyi kaptırmadı ve 148,720,000 saatlik izlenme ile dili İngilizce olmayan filmlerin listesinde zirvede yer aldı. İtalya yapımı Yara filmi 17,950,000 saat ile geçtiğimiz haftayı birinci kapattı. 3. ve final sezonuyla ekrana gelen Narcos Mexico dizisi 50,290,000 saat ile dili İngilizce olan dizilerde 8-14 Kasım haftasında birinci olurken yayındaki 9. haftasına giren Squid Game ise 42,790,000 saat ile dili İngilizce olmayan dizilerde birinciliği kaptırmadı.

KULÜP DİZİSİ EN ÇOK İZLENENLERDE

5 Kasım'da altı bölümlük ilk kısmıyla ekrana gelen Kulüp dizisi de bu yönde önemli bir başarıya imza attı. Dizi, 8-14 Kasım haftasında toplamda 7,860,000 saat izlenerek Netflix'in dili İngilizce olmayan dizileri listesinde 8. oldu ve böylece en çok izlenen ilk 10 dizisinin arasına girdi.