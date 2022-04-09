Netflix'e rakip geliyor: İki yayın devi bir araya geldi
İki yayın devi WarnerMedia ve Discovery, bir araya geldi. Yeni onaylanan anlaşmaya göre 'Warner Bros. Discovery' adında yeni bir yayın platformunun kurulacağı ifade edildi.
İki yayın devi WarnerMedia ve Discovery 'Warner Bros. Discovery' adında yeni bir platform kuracağını duyurdu.
Yeni gelen bilgilere göre HBO Max ve Discovery Plus’ın bağlı olduğu bu iki ana şirket, “dünyanın en farklı içerik portföyünü" oluşturmak amacıyla resmen birleştiklerini bildirdi.
Webtekno'da yer alan habere göre, WarnerMedia ve Discovery, geçtiğimiz yıl yaptıkları açıklamada o zamanlar gelişim aşamasında olan bu yeni işbirliğine dair akış hizmetleri adına “daha orijinal içeriğe yatırım yapabilecek, küresel doğrusal ödemeli TV ve yayın kanallarında programlama seçeneklerini geliştirebilecek ve daha yenilikçi video deneyimleri ve tüketici seçenekleri sunabilecek" ifadelerini kullanmıştı.
ANLAŞMA ONAYLANDI
Bugün ise yatırımcılar, WarnerMedia'nın ve Discovery'nin 'Warner Bros. Discovery' adı altında yeni bir platform kurmasını sağlayacak olan milyarlarca dolarlık anlaşmanın onaylandığını açıkladı.
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