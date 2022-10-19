Netflix'in abone sayısı yılın üçüncü çeyreğinde arttı
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, bu yılın ilk iki çeyreğinde yaşanan kayıpların ardından üçüncü çeyrekte 2,41 milyon artış gösterdi.
Netflix, bu yılın temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 6 artışla 7,93 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yılın aynı döneminde 7,48 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 4 azalışla 1,39 milyar dolara geriledi. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,45 milyar dolar olmuştu.
Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,19 dolardan 3,10 dolara indi.
Netflix'in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 2,41 milyon artış gösterdi.
Bu yılın ilk iki çeyreğinde abone kaybı yaşan Netflix'in abone sayısının bu dönemde 1,09 milyon kişi artması bekleniyordu.
Netflix'in abone sayısı, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 bin, ikinci çeyreğinde 970 bin kişilik azalış kaydetmişti. Böylece şirket, ilk kez iki çeyrek art arda abone kaybı yaşamıştı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Zorlu bir ilk yarının ardından, büyümeyi yeniden hızlandırma yolunda olduğumuza inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.
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