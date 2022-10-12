Netflix'ten bir ilk: Reytingleri 'bağımsız' olarak ölçülecek
Ünlü yayın platformu Netflix, Birleşik Krallık merkezli reyting kuruluşu Yayımcıların İzleyicilerini Araştırma Kurulu'na (Broadcasters' Audience Research Board -BARB) katıldı. Netflix, son dönemde yaptığı zamlar nedeniyle izleyici kaybı yaşamıştı.
Bugüne kadar izlenme verileriden yalnızca belirli kesitler paylaşan Netflix’in reytingleri böylelikle ilk defa bağımsız bir kuruluş tarafından ölçülecek.
BARB, platformun reytingleriyle ilgili verileri kasım itibarıyla paylaşmaya başlayacak.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; bu veriler reklam şirketleri, rakip platformlar ve medya kuruluşları tarafından kullanılabilecek.
Netflix’in kurucu ortaklarından Reed Hastings, 2019’dan beri BARB’la iletişim halinde olduklarını, platformun reytinglerinin bağımsız bir kuruluş tarafından ölçülmesi fikrine hep sıcak baktığını belirtti.
ŞİRKET YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA
BARB’ın yöneticisi Justin Sampson ise "Netflix’in bize gösterdiği bağlılık, piyasadaki yeni ve ünlü oyunculara yaptığımız şeyin değerli olduğuna dair net bir mesaj gönderiyor" dedi.
Söz konusu gelişme, Netflix’in reklamlı üyelik paketleriyle ilgili çalışmalarının ardından geldi. Platform, reklamlı paket üyeliklerini 1 Kasım’da satışa sunmayı planladığını açıklamıştı.
Video Haberler
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
- Uludere'de, geleneksel yöntemlerle pekmez mesaisi
- Erdoğan hayat pahalılığını kabul etti
- Erken tanı hayatımı kurtardı
- Kilosu 100 bin TL olan safran çiçek açtı
En Çok Okunan Haberler
-
- Dikkat çeken Kılıçdaroğlu ayrıntısı!
- 'Hakkım haram olsun!'
- Ölümünde AKP parmağı!
- Zehir zemberek sözler...
- Kılıçdaroğlu'ndan Manhattan baskını
- 'Buraya girdiğiniz andan itibaren…'
- Çelebi'yle ilgili paylaşımını sildi, tepki gecikmedi
- 'İlk kez açıklıyorum kamuoyu önünde...'
- Akşener'den partisine talimat
- İşte indirim beklenen modeller