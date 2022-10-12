Netflix'ten bir ilk: Reytingleri 'bağımsız' olarak ölçülecek

12 Ekim 2022 Çarşamba, 17:05

Bugüne kadar izlenme verileriden yalnızca belirli kesitler paylaşan Netflix’in reytingleri böylelikle ilk defa bağımsız bir kuruluş tarafından ölçülecek.

BARB, platformun reytingleriyle ilgili verileri kasım itibarıyla paylaşmaya başlayacak.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; bu veriler reklam şirketleri, rakip platformlar ve medya kuruluşları tarafından kullanılabilecek.

Netflix’in kurucu ortaklarından Reed Hastings, 2019’dan beri BARB’la iletişim halinde olduklarını, platformun reytinglerinin bağımsız bir kuruluş tarafından ölçülmesi fikrine hep sıcak baktığını belirtti.

ŞİRKET YÖNETİCİSİNDEN AÇIKLAMA

BARB’ın yöneticisi Justin Sampson ise "Netflix’in bize gösterdiği bağlılık, piyasadaki yeni ve ünlü oyunculara yaptığımız şeyin değerli olduğuna dair net bir mesaj gönderiyor" dedi.

Söz konusu gelişme, Netflix’in reklamlı üyelik paketleriyle ilgili çalışmalarının ardından geldi. Platform, reklamlı paket üyeliklerini 1 Kasım’da satışa sunmayı planladığını açıklamıştı.