Netflix’in reklamlı üyelik tarihi belli oldu! 12 ülkede başlıyor…

14 Ekim 2022 Cuma, 09:30

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, 3 Kasım’da reklamlı üyelik ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve İngiltere’de devreye giriyor.

Türkiye, bu seçeneğin olacağı açıklanan ilk ülkeler arasında yer almıyor.

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İngiltere’de reklamlı üyeliğin bedeli aylık 4,99 sterlin olacak. Sadece bir cihazda izlenebilen ve HD yayın yapan temel paket ise 6,99 sterlin.

İki cihazda izlenebilen ve yüksek kalite HD olanağı sunan standart paketin ücreti ise 10,99 sterlin. Özel paketin ücreti de 15,99 sterlin.

ABD’de ise reklamlı temel üyeliğin bedeli 6,99 dolar olarak belirlendi.

Reklamlı üyelikte her bir saate 4-5 dakika kadar reklam olacak.

Aynı zamanda bu paketin içinde lisanslama tarafındaki pürüzler yüzünden bazı filmler ve diziler yer almayacak.

Şirketin kurucularından ve eş CEO’su olan Reed Hastings, daha önceki yıllarda “Netflix’te asla reklam olmayacağını” söylemişti.

Ancak diğer platformların güçlenmesiyle artan rekabet ve şirketin bu yılın ilk yarısında kaybettiği üye sayısının bir milyonu aşması Netflix’i başka çözümler bulmaya itiyor.

The Verge gibi kimi basın kuruluşları bunun artık Netflix’in de neredeyse bir kablolu televizyon sunucuna dönüşmesine yol açtığı saptamasında bulundu.

Şirket ise yaptığı basın açıklamasında artık her kişiye uygun bir üyelik paketlerinin olduğunu vurguladı.

Disney de bu yılın sonunda ABD’de reklamlı üyelik tercihini devreye sokacağını açıklamıştı.

Hulu ve HBO Max gibi platformların da reklamlı üyelikleri bulunuyor.