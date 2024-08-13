Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in ikinci sezonundan ilk tanıtım yayımlandı

'Squid Game'in yeni sezonundan ilk tanıtım yayımlandı. 'Squid Game' ikinci sezonuyla 26 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 11:55
Netflix'in fenomen dizisi Squid Game'in ikinci sezonundan ilk tanıtım yayımlandı
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Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan 'Squid Game'in yeni sezonundan ilk tanıtım yayımlandı. Tanıtım videosu Oyuncu 456'nın yanı sıra oyuna yeni katılacak isimleri öne çıkarıyor.

74. Primetime Emmy Ödülleri'nde Drama Dizisi dalında En İyi Yönetmen ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçen Hwang Dong-hyuk bir kez daha dizinin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.

Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo ilk sezondaki rolleriyle geri dönerken yeni sezonun oyuncu kadrosuna katılan isimler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri ve Won Ji-an yer alıyor.


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