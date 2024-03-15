Squid Game’in yıldızına hapis cezası

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:49

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:49

Güney Kore'de çekilen ve popüler olan Netflix yapımı Squid Game'in 79 yaşındaki aktörü Oh Young-soo, suçlandığı cinsel istismar davasında ertelenmiş olmak üzere sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Oh Young-soo, 2017 yılında 22 yaşındaki bir kadın meslektaşına rızası dışında sarıldığı ve öptüğü iddiasıyla cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Aralık 2021'de başlatılan soruşturma kapatılmıştı ancak savcılık, 2022 yılında mağdurun temyiz mahkemesine başvurusunun ardından soruşturmayı yeniden başlattı.

Ertelenmiş hapis cezasının yanı sıra ayrıca cinsel istismar suçluları için verilen 40 saatlik bir rehabilitasyon kursuna gitmek zorunda kalan Oh Young-soo, "sadece yolu tarif etmek için elini tuttum" ifadesiyle kendisini savundu.

Güney Kore hükümeti, 2022’de Altın Küre’de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Oh Young-soo'nun yer aldığı kamu spotu reklamlarını kaldırdığını duyurdu.