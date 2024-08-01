Sevilen Netflix dizisi Squid Game'den final kararı...

Yayınlanma: 01.08.2024 - 11:12

Güncelleme: 01.08.2024 - 11:12

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Squid Game'in üçüncü ve son sezonunda yeni bir "heyecan yolculuğu" vaat ediyor. Fenomen Squid Game kendi kurallarını belirledi ve şimdi gerilim dolu serisi üçüncü ve son sezon için yenilendi.

2021'de prömiyeri yapılan Squid Game, hayranlarını 45,6 milyar won nakit ödül vaadiyle oyuncuları cezbeden ölümcül bir yarışmayla tanıştırdı. Bu sürükleyici hikaye, Squid Game'in merakla beklenen ve 26 Aralık'ta yayımlanacak olan 2. Sezonuyla devam edecek ve yeni duyurulan üçüncü sezonla doruğa ulaşacak.

Dizinin yönetmeni, yazarı ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, hayranlarına gönderdiği duygusal bir mektupla haberi doğruladı:

"Bu mektubu 2. Sezon tarihini duyurmak ve final sezonu olan 3. Sezon haberini paylaşmak için yazıyor olmaktan büyük heyecan duyuyorum" diye yazdı. "[Gi-hun ve Front Man'in] iki dünyası arasındaki şiddetli çatışma, önümüzdeki yıl size sunulacak olan 3. Sezon ile dizi finaline kadar devam edecek."