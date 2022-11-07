Netflix’in 'reklamlı abonelik sistemine' dahil olmayacak içerikler belli oldu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:36

Çevrimiçi yayın platformu Netflix’in izleyeceğini duyurduğu politikalar son birkaç aydır kullanıcıların hoşuna gitmiyor. Şirket, özellikle iki konunun üzerinde duruyor: Hesap paylaşımını engellemek ve reklamlı abonelik sistemi.

Hatta reklamlı abonelik sistemi bazı ülkelerde kullanıma sunuldu bile...

WebTekno'nun Forbes’un haberinden aktardığına göre; Netflix’in reklamlı abonelik sistemine dahil olmayacak içerikler de 'şimdilik' belli olmuş durumda.

REKLAMLI ABONELİK SİSTEMİNDE YER ALMAYACAK İÇERİKLER

House of Cards

Arrested Development (Türkiye’de zaten yok)

Peaky Blinders

The Magicians (Türkiye’de zaten yok)

The Last Kingdom

The Sinner

Friday Night Lights (Türkiye’de zaten yok)

Good Girls

Queen of the South

The Good Place

'İçerikler reklamlı abonelik sistemine neden dahil değil?' diye soracak olursanız; bu içeriklerin yapımcıları, içeriklerinin reklamlı yayımlanmaması konusunda sözleşmeye sahipler.

Bu da Netflix'in elinden bir şey gelmediği, reklamlı abonelik nedeniyle yapımların kaldırıldığı anlamına geliyor.