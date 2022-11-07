Netflix’in 'reklamlı abonelik sistemine' dahil olmayacak içerikler belli oldu

Popüler yayın platformu Netflix’in birkaç ay önce duyurduğu ve geçen günlerde bazı ülkelerde yürürlüğe giren 'reklamlı abonelik sistemine' dahil olmayacak olan içeriklerin listesi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:36
Netflix’in 'reklamlı abonelik sistemine' dahil olmayacak içerikler belli oldu
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Çevrimiçi yayın platformu Netflix’in izleyeceğini duyurduğu politikalar son birkaç aydır kullanıcıların hoşuna gitmiyor. Şirket, özellikle iki konunun üzerinde duruyor: Hesap paylaşımını engellemek ve reklamlı abonelik sistemi. 

Hatta reklamlı abonelik sistemi bazı ülkelerde kullanıma sunuldu bile...

WebTekno'nun Forbes’un haberinden aktardığına göre; Netflix’in reklamlı abonelik sistemine dahil olmayacak içerikler de 'şimdilik' belli olmuş durumda.

REKLAMLI ABONELİK SİSTEMİNDE YER ALMAYACAK İÇERİKLER

  • House of Cards
  • Arrested Development (Türkiye’de zaten yok)
  • Peaky Blinders
  • The Magicians (Türkiye’de zaten yok)
  • The Last Kingdom
  • The Sinner
  • Friday Night Lights (Türkiye’de zaten yok)
  • Good Girls
  • Queen of the South
  • The Good Place

'İçerikler reklamlı abonelik sistemine neden dahil değil?' diye soracak olursanız; bu içeriklerin yapımcıları, içeriklerinin reklamlı yayımlanmaması konusunda sözleşmeye sahipler. 

Bu da Netflix'in elinden bir şey gelmediği, reklamlı abonelik nedeniyle yapımların kaldırıldığı anlamına geliyor.


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