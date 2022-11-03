Reklam gösterilen Netflix yolda: Hangi ülkelerde var?
Netflix bir süre önce duyurduğu özelliğini bazı ülkelerde sunmaya başladı. Türkiye'de şu an için olmayan özellik tam olarak neler sunuyor?
Abone kaybetmeye başladığını duyuran Netflix farklı adımlar atmaya devam ediyor. Bir süre önce duyurulan 'reklamlı netflix' bazı ülkelerde resmen kullanıma açıldı. Hizmet şu anda Türkiye'de erişime açık değil ancak temelde yine ücret ödenen bu sistemde fiyatlar biraz daha uygun olduğu için reklamlar gösteriliyor ve aynı şekilde içerikleri izleyebiliyorsunuz.
Reklam sisteminde kullanıcılar 1 saat saatlik içerikte toplamda 4 ila 5 dakikalık reklam görecek. Açıklandığı kadarıyla bu reklamların süresi 15/30 saniye arasında değişecek. İçerikler de en yüksek kalite 720P olacak.
Bu yeni abonelik sisteminde aynı zamanda bazı içerikler de kütüphaneden kaldırılıyor. Örneğin reklamlı Netflix'te Breking Bad, Grey's Anatomy, How to Get Away with Murder ve The Crown gibi popüler yapımlar yer almıyor.
NETFLIX'İN YENİ HİZMETİ NE KADAR?
Sunulan paketlerin tam olarak içeriği bilinmiyor çünkü ülkeden ülkeye değişen bir sistem benimseyen Netflix, birkaç gün önce hizmeti Kanada ve Meksika için sunmaya başladı. Sonrasında sırasıyla Avustralya, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerde sunacak.
10 Kasım tarihinde de İspanya'da kullanıma açılacak hizmetin abonelik ücretleri de ülkelere göre değişiyor.
Örneğin hizmetin bedeli ABD'de aylık 6.99 dolar olurken, Almanya'da 4.99 euro, İtalya'da 5.49 euro ve Fransa'da bu fiyat 5.99 euro olacak.
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