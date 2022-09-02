Netflix'in yeni 'ucuz' abonelik hizmetini 1 Kasım'da açıklayacağı iddia edildi
Netflix'in reklam destekli abonelik hizmetini Disney+'dan önce açıklamak istediği iddia edildi.
Çevrimiçi yayın izleme platformu Netflix, gelirlerinde yaşanan düşüş ve abone kaybı nedeniyle reklam destekli bir yeni bir üyelik modeli açıklayacağını duyurmuştu.
Duyurulma tarihi 2023'te olacağı belirtilen Netflix'in en ucuz paketi için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Variety dergisine göre, Netflix'in yeni modelini 1 Kasım'da başlatacağı iddia edildi.
Netflix, rakibi Disney+'ın reklam destekli abonelik modelini uygulamaya koyacağı 8 Aralık'tan önce paketi duyurmak istiyor.
Netflix'in reklam destekli abonelik modelinin fiyatının ABD'de 7 ile 9 dolar arasında bir fiyatlandırma yapacaığı öne sürülmüştü.
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