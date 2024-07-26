Netflix'in yeni Yunan mitolojisi dizisi 'Kaos'tan tanıtım yayımlandı

Yayınlanma: 26.07.2024 - 17:51

Güncelleme: 26.07.2024 - 17:51

Netflix'in Yunan mitolojisine dayanan yeni dizisi "Kaos"un tanıtımı yayımlandı. Kara mizah türündeki dizinin sezonu 10 bölüm sürecek. RaniniTv'nin haberine göre, yapımını All3Media ve Brightstar'ın üstlendiği dizinin senaristliğini Charlie Covell yapacak. Mitolojide konu alınanları yeniden anlatacak olan dizide politika, güç, yer altı dünyasındaki yaşam gibi temalar da işlenecek.

"Kaos", 29 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

DİZİNİN KONUSU

Zeus (Jeff Goldblum), uzun zamandır Tanrıların Kralı statüsünün tadını çıkarmaktadır. Ta ki bir sabah uyanıp alnında bir kırışıklık keşfedene kadar. Bu durum, onun paranoyak bir yola girmesine ve düşüşünün yaklaştığını düşünmesine neden olur.

Zeus'un bir zamanlar güvenilir kardeşi olan Yeraltı Dünyası Tanrısı Hades (David Thewlis), karanlık egemenliği üzerindeki kontrolünü kaybetmektedir. İşlenmeyi bekleyen ölüler birikmekte ve huzursuzluklar giderek artmaktadır. Tanrıların Kraliçesi Hera (Janet McTeer), Dünya üzerinde ve Zeus üzerinde kendine özgü bir şekilde egemenlik kurmaktadır. Ancak Zeus'un artan paranoyası yüzünden gücü ve özgürlüğü tehdit altına girer. Zeus'un asi oğlu Dionysos (Nabhaan Rizwan) kontrolden çıkıp babasıyla kozmik bir çarpışmaya doğru ilerlerken, Hera harekete geçmek zorunda kalır.

Dünya'da insanlar değişim için can atmaktadır. Ancak Deniz, Fırtına ve Deprem Tanrısı Poseidon (Cliff Curtis), daha çok süper yatının büyüklüğü ve bir sonraki partinin nerede olduğuyla ilgilenmektedir. Ölümlülerin refahı onu pek ilgilendirmez. Ancak bu ölümlülerden bazıları durumu fark etmeye başlıyor.

Bu ölümlüler - Riddy (Aurora Perrineau), Orpheus (Killian Scott), Caneus (Misia Butler) ve Ari (Leila Farzad) - hayatın farklı kesimlerinden geliyorlar ve hepsi Zeus'a karşı savaşta kozmik olarak bağlantılılar. Her birinin oynayacağı rol, Tanrıları alaşağı edebilecek güce sahip.