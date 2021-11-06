Netflix'te zirve yarışı sürüyor: Squid Game birinciliği kaptırdı
İzleyiciyle buluştuğu ilk günden beri Netflix Türkiye’de ilk sıradaki konumunu koruyan Squid Game, yerini Hırsızlar Ordusu filmine bıraktı. Snyder’ın en iddialı işlerinden biri olan Ölüler Ordusu’nun öncesini konu edinen filmde, ana karakter koltuğunda yine Ludwig Dieter’i canlandıran Matthias Schweighöfer oturuyor.
Yayınlandığı günden bu yana dünya çapında 110 milyondan fazla insana ulaşan, gelmiş geçmiş en çok izlenen diziler arasına giren Squid Game'in zirve yarışı sona erdi. Güney Kore yapımı hayatta kalma temalı Squid Game dizisi artık Netflix Türkiye'nin Top 10 listesinde değil.
Squid Game dizisinin Netflix platformundaki birinciliği 'oy çokluğuyla' sona erdi. 17 Eylül’de izleyici karşısına çıkan Güney Kore dizisini ilk 28 gününde 132 milyon kullanıcının en az 2 dakika izlediği açıklanmıştı.
Bir yılda iki sezonu yayınlanan Fransız yapımı gerilim dizisi Lupin’i geride bırakan Squid Game, kısa sürede 90’dan fazla ülkede zirveye yerleşmişti.
Squid Game, popülerliğini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Netflix Top 10 listesinin ilk sırası uzun zaman sonra farklı içeriklere ev sahipliği yapmaya başladı.
Zack Snyder imzalı Army of Thieves (Hırsızlar Ordusu) 29 Ekim’de Netflix platformunda gösterime girdi.
Snyder’ın en iddialı işlerinden biri olan Ölüler Ordusu’nun öncesini konu edinen filmde ana karakter koltuğunda yine Ludwig Dieter’i canlandıran Matthias Schweighöfer oturuyor.
HIRSIZLAR ORDUSU'NUN KONUSU NE?
Hırsızlar Ordusu filminde gizemli bir kadın, küçük bir kasabada banka memurluğu yapan Dieter’e Interpol’un en çok aranan suçlularından oluşan bir ekibe katılmasını teklif ediyor.
Ekibin planı Avrupa’nın farklı yerlerinde bulunan ve yüksek güvenlikleriyle ünlenen kasaları soymaktır. Böylece Dieter, ekibe katılmayı kabul ederek hayatının macerasına sürüklenecektir.
Netflix Türkiye’nin güncel Top 10 listesi ise şu şekilde:
1. Hırsızlar Ordusu
2. Squid Game
3. You
4. Ölümcül Labirent
5. Transformers: Son Şövalye
6. They Harder They Fall
7. Hipnotizma
8. Aşk 101
9. Locke & Key
10. Maid
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