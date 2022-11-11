Netflix'te bir ilk: Chris Rock'ın stand-up gösterisi canlı yayımlanacak
Ünlü komedyen Chris Rock'ın, Netflix'te canlı performans sergileyen ilk stand-up komedyeni olacağı açıklandı.
Çevrimiçi yayın platformu Netflix, dün yaptığı açıklamada ünlü komedyen ve Oscar sunucusu Chris Rock'ın dünya çapında eşzamanlı olarak yapılacak ilk canlı yayın etkinliğinin baş performansçısı olacağını duyurdu.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Netflix'in stand-up ve komedi içeriklerinden sorumlu başkan yardımcısı Robbie Praw, "Chris Rock bizim neslimizin en ikonik ve önemli komedi sanatçılarından biri. Tüm dünyanın canlı olarak Chris Rock komedisini deneyimleyebilecek ve Netflix tarihinin bir parçası olabilecek olmasından heyecan duyuyoruz. Bu unutulmaz bir an olacak ve meşaleyi taşıyanın Chris olmasından büyük onur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.
WİLL SMİTH'LE YAŞADIKLARINI NETFLİX'TE ANLATACAK
Netflix tarihinde bir ilk olacak yayın, Rock'ın 2022 Oscar töreninde Will Smith tarafından tokatlanmasından neredeyse bir yıl sonra 2023'ün başlarında yayımlanacak. Smith ile yaşadığı tokat olayından ayrıntılı olarak bahsetmeyen Rock, Deadline'ın haberine göre eylüldeki Londra şovunda, "İnsanlar benden bu saçmalığı ağzıma almamı bekliyor, şu anda konuşmayacağım, eninde sonunda Netflix'te anlatacağım" demişti.
2023'te yayımlanacak yeni gösteri, Rock'ın ilk kez Şubat 2018'de yayımlanan "Chris Rock: Tamborine" şovundan sonra ikinci Netflix özel stand-up gösterisi olacak.
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