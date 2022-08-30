Will Smith tokat atmıştı: Chris Rock'a yeniden Oscar sunuculuğu teklifi

30 Ağustos 2022 Salı, 13:19

94. Oscar Ödülleri'nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması gündeme oturmuştu.

Oscar'daki tokat olayı sonrası reyting'lerin yüksek gelmesinin ardından komedyen Chris Rock'ın Oscar 2023 törenini de sunmasına sıcak bakıldığı biliniyordu.

TEKRAR ÇAĞIRDILAR

57 yaşındaki komedyen geçen Pazar günü Phoenix komedi gösterisinde Oscar'a sunuculuk için tekrar çağrıldığını paylaştı.

Ancak oyuncunun bu teklifi reddettiği ortaya çıktı. Öte yandan Rock’a Super Bowl reklamı yapmasının önerildiği ancak onu da kabul etmediği iddia edildi.



