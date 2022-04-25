Netflix'te geçen hafta en çok izlenen film ve diziler belli oldu

25 Nisan 2022 Pazartesi, 16:35

Uzun bir süredir dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, platform içerisinde kullanıcılar tarafından en çok izlenen popüler yapımları düzenli olarak paylaşıyor.

Şirket bu doğrultuda izlenme saatine göre haftalık, aylık, yıllık ve tüm zamanların rekorlarını elinde tutanlar şeklinde farklı listeleri yayımlıyor. Şimdi de 11-17 Nisan arası en çok izlenenleri paylaştı.

İşte geçen haftanın en çok izlenenleri...

Bridgerton: 2. sezon - 66 milyon 610 bin izlenme The Ultimatum: Marry or Move On: 1. sezon - 58 milyon 470 bin izlenme Anatomy of a Scandal - 40 milyon 280 bin izlenme Bridgerton: 1. sezon - 23 milyon 300 bin izlenme Our Great National Parks - 17 milyon 90 bin izlenme Inventing Anna - 13 milyon 690 bin izlenme Queen of the South: 5. sezon - 13 milyon 100 bin izlenme Better Call Saul: 5. sezon - 12 milyon 430 bin izlenme Jimmy Savile: A British Horror Story - 11 milyon 410 bin izlenme Is It Cake?: 1. sezon - 11 milyon 210 bin izlenme

ShiftDelete'in haberine göre; Netflix tarafından paylaşılan listenin birinci sırasında 66 milyon 610 bin izlenme saatiyle Bridgerton‘ın 2. sezonu yer alıyor. Bu yapım, geçen haftanın Top10 sıralamasında 115 milyon 750 bin izlenme saatiyle, bir önceki hafta da 251 milyon 740 bin izlenme saatiyle birincilik koltuğunda yer aldı. Ayrıca bu dizinin 1. sezonu da geçtiğimiz 4 hafta boyunca listede yer aldı.

Listenin 2. sırasında ise 58 milyon 470 bin izlenme saatiyle The Ultimatum: Marry or Move On‘un 1. sezonu yer alıyor. Bu dizi de geçen hafta 43 milyon 710 bin izlenme saatiyle yine ikincilik koltuğunda oturuyordu.

Top10 listesinin 3. sırasında ise 40 milyon 280 bin izlenme saatiyle bu hafta dahil olan Anatomy of a Scandal yer alıyor. Buna ek olarak Netflix tarihine geçen yapımlar arasında yer alan Inventing Anna, peş peşe 10 haftadır bu listeye girmeyi başardı. Bu hafta 13 milyon 690 bin izlenme saatiyle 6. sıraya yerleşti.