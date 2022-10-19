Netflix'ten yeni özellik: 'Şifre paylaşma yasağının' habercisi
Çevrim içi dizi/film platformu Netflix, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek yeni özelliğini kullanıma sundu. Profil Transferi isimli bu özellik, bir hesapta kayıtlı olan profilin, tüm kayıtlı verilerle başka bir Netflix hesabına aktarılmasını sağlıyor.
Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. "Profil Transferi" olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcılar için büyük bir önem arz edecek gibi görünüyor.
WebTekno'nun haberine göre; Netflix, birkaç kullanıcının bir araya gelerek üyelik satın aldığı platformların başında geliyor.
Hatta Netflix'e göre en az 100 milyon hanede ortak hesap kullanılıyor. Profil Transferi olarak isimlendirilen bu özellik de tam olarak bu ortak kullanımlarla ilgili.
BİR PROFİLDEKİ TÜM BİLGİLER, YENİ BİR HESABA AKTARILACAK
Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Profil Transferi özelliği sayesinde bir kullanıcı, yeni bir Netflix hesabı açtığında sıfırdan profil oluşturmak zorunda kalmayacak. Zira daha önce kullanılan bir hesaptaki profil, tüm bilgileriyle yeni hesaba aktarılacak.
Bu sayede kullanıcılar, yeni bir hesaba geçtikleri zaman Netflix deneyimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.
PEKİ NEDEN BU ÖZELLİK?
Netflix, bir süredir şifre paylaşımı yapmanın önüne geçmeye çalışıyor. İlk kez 2021 yılında gündeme getirilen mesele, bundan birkaç ay önce de test edildi. Ancak henüz bu konuyla ilgili somut bir adım atılmadı.
Netflix'in Profil Transferi özelliği getirmesi, yakınlarının hesabından Netflix kullanan kişilerin kendi hesaplarını açıp profillerini taşımalarını sağlıyor. Dolayısı ile yeni özelliğiin, şifre paylaşma yasağının habercisi olduğu söylenebilir.
Profil Transferi özelliği ile yeni bir hesaba aktarılacak profil bilgileri şöyle:
- İzleme geçmişi
- Kişisel öneriler
- İzleme listesi
- Kaydedilmiş oyunlar
- Diğer ayarlar
NETFLIX PROFİL TRANSFERİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?
- Adım 1: Netflix profilinize giriş yapın.
- Adım 2: Sağ üst menüde yer alan profil simgenize dokunun.
- Adım 3: Profil Transferi seçeneğine tıklayın.
- Adım 4: Profilinizi taşımak istediğiniz yeni hesaba ait bilgileri girin.
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- AKP'den alkol ve tütün mamulleriyle ilgili yasa teklifi
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Annesi hakkında hapis isteniyor
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Baş: Dişlerimi sıkıyorum, isyan ediyorum
- MHP’yi karıştıran ses kaydı
- Son ankette AKP'ye kötü haber!