Netflix'ten yeni özellik: 'Şifre paylaşma yasağının' habercisi

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:31

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu açıkladı. "Profil Transferi" olarak isimlendirilen bu özellik, kullanıcılar için büyük bir önem arz edecek gibi görünüyor.

WebTekno'nun haberine göre; Netflix, birkaç kullanıcının bir araya gelerek üyelik satın aldığı platformların başında geliyor.

Hatta Netflix'e göre en az 100 milyon hanede ortak hesap kullanılıyor. Profil Transferi olarak isimlendirilen bu özellik de tam olarak bu ortak kullanımlarla ilgili.

BİR PROFİLDEKİ TÜM BİLGİLER, YENİ BİR HESABA AKTARILACAK

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre Profil Transferi özelliği sayesinde bir kullanıcı, yeni bir Netflix hesabı açtığında sıfırdan profil oluşturmak zorunda kalmayacak. Zira daha önce kullanılan bir hesaptaki profil, tüm bilgileriyle yeni hesaba aktarılacak.

Bu sayede kullanıcılar, yeni bir hesaba geçtikleri zaman Netflix deneyimlerine kaldıkları yerden devam edecekler.

PEKİ NEDEN BU ÖZELLİK?

Netflix, bir süredir şifre paylaşımı yapmanın önüne geçmeye çalışıyor. İlk kez 2021 yılında gündeme getirilen mesele, bundan birkaç ay önce de test edildi. Ancak henüz bu konuyla ilgili somut bir adım atılmadı.

Netflix'in Profil Transferi özelliği getirmesi, yakınlarının hesabından Netflix kullanan kişilerin kendi hesaplarını açıp profillerini taşımalarını sağlıyor. Dolayısı ile yeni özelliğiin, şifre paylaşma yasağının habercisi olduğu söylenebilir.

Profil Transferi özelliği ile yeni bir hesaba aktarılacak profil bilgileri şöyle:

İzleme geçmişi

Kişisel öneriler

İzleme listesi

Kaydedilmiş oyunlar

Diğer ayarlar

NETFLIX PROFİL TRANSFERİ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?