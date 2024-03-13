Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:44

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:44

YouTube’da yayınlanan “Bir Fincan Kahve 40 Soru”nun ilk konuğu Nevbahar Koç, yalısının kapılarını program için açtı. Peki, Nevbahar Demirağ Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Koç'un eşi Nevbahar Demirağ Koç ne iş yapıyor?

NEVBAHAR DEMİRAĞ KOÇ KİMDİR?

Nevbahar Demirağ Koç, 10 Mart 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Turgut Demirağ ile Afet Demirağ’ın (daha sonra Karacan) kızı, Rahmi M. Koç ile Çiğdem Koç’un (daha sonra Simavi) üçüncü oğlu Ali Y. Koç’un eşidir.

İlk öğrenimini ABD’de, ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan Koç, 1996 yılında Los Angeles’taki Loyola Marymount Üniversitesi’nden güzel sanatlar dalında lisans derecesini aldı. 21 Ekim 2005 tarihinde Ali Y. Koç’la evlenmiş, çiftin Leyla Sadberk (d. 2006) ve Kerim Rahmi (d. 2008) adında iki çocuğu olmuştur.

Halen Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan Nevbahar Koç’un İrem Kınay’la birlikte yazdığı ve Boğaziçi’ndeki 20 yalının tanıtıldığı Bosphorus Private kitabı 2017 yılında yayımlanmıştır.