En son Yankı dizisinde rol alan usta oyuncu Nevin Efe, hayatını kaybetti. Peki, Nevin Efe kimdir? Nevin Efe neden öldü? Nevin Efe hangi yapımlarda rol aldı?

NEVİN EFE KİMDİR?

Nevin Efe, Yeşilçam ve Türk televizyon dünyasının tanınan karakter oyuncularından biridir. 1 Ocak 1947 tarihinde İstanbul’da doğan Efe, sanat hayatına genç yaşlarda tiyatro sahnelerinde adım attı. Disiplinli sahne duruşu ve güçlü karakter yorumlarıyla kısa sürede dikkat çekti. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca televizyon, sinema ve dijital projelerde aktif olarak yer aldı.

NEVİN EFE HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Televizyon izleyicisi Nevin Efe’yi ilk olarak 2002 yılında yayınlanan “Berivan” dizisiyle tanıdı. Kariyeri boyunca Mihriban, Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, Kampüsistan, Melek, Büyük Yalan, Beşinci Boyut, Tuzak, Doktorlar, Patron Kim, En Son Babalar Duyar, Küçük Hanımefendi, Yalnız Kalpler, Kurtlar Vadisi Pusu, Açık Mutfak, Aşk Bir Hayat, Yer Gök Aşk ve Gölgedekiler gibi birçok önemli dizide rol aldı.

Sinema alanında da üretken bir kariyer sürdüren Nevin Efe; Cin Çeşmesi, Siccin 3: Cürmü Aşk, Kanlı Postal, Veledi Zurna, İncir Reçeli, Melekler ve Kumarbazlar ile Şeytanın Pabucu filmlerinde izleyici karşısına çıktı. Farklı türlerdeki yapımlarda sergilediği performanslarla karakter oyunculuğundaki başarısını sinemaya da taşıdı.

Nevin Efe, dijital platform projelerinde de yer aldı. BluTV’de yayınlanan “Sahipli” dizisiyle dijital izleyiciyle buluşan usta oyuncu, Türk dizi ve sinema tarihinde çok sayıda yapımda iz bırakan isimler arasında yer aldı.

NEVİN EFE NEDEN ÖLDÜ?

Nevin Efe, geçirdiği KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) atağı nedeniyle Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyordu. Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.