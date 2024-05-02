Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli?
Aramızda Kalmasın programının konuğu Nevra Serezli oldu. Canlı yayına konuk olan Oyuncu Nevra Serezli kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edildi. Peki, Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli?
Nevra Serezli, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Oyuncu Nevra Serezli'nin kariyeri ve hayatı araştırma konusu oldu. Peki, Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli?
NEVRA SEREZLİ KİMDİR?
Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşi olan Nevra Serezli, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gördü. Sanatçı, 1966'da Dormen Tiyatrosu'nda Cengiz Han'ın Bisikleti başlıklı oyunla profesyonel sahne hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, 1971 ile 1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare'de çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı.
Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon (2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş başlıklı sinema filminde Peyker karakterini canlandırdı.
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