Yayınlanma: 20.02.2024 - 14:38

Güncelleme: 20.02.2024 - 14:38

2024 nevruz bayramının bu yıl kutlanacağı tarih birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Her yıl baharın gelişini kutlamak için binlerce kişi nevruz etkinliklerine katılıyor. Peki, Nevruz ne zaman? Nevruz hangi ayda kutlanacak?

NEVRUZ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Bahar bayramı olarak bilinen nevruz bayramının ne zaman kutlanacağı Miladi takvime göre belli oldu. Buna göre; 2024 nevruz bayramı Türkiye'de bu yıl 21 Mart'ta kutlanacak.

NEVRUZ TARİHİ

Nevruz; Kuzey Yarımküre’de bulunan ülkelerde, özellikle Türkçe ve Farsça konuşan topluluklar arasında yaygın olarak kutlanır. Farsça nev ve ruz kelimelerinden gelen Nevruz, ülkemizde Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Newroz, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı gibi adlarla anılmaktadır. Yeni gün anlamına gelen ve bahar bayramı olarak da bilinen Nevruz, pek çok toplum için bir yılbaşı niteliği taşımaktadır. Nevruzun başlangıç tarihi Miladi takvime göre 21 Mart’tır.