PSV Eindhoven - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:31

Güncelleme: 20.02.2024 - 11:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

PSV EİNDHOVEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

PSV EİNDHOVEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?



Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.



Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalmıştı.

PSV Eindhoven ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 1-1'lik berabere kalmıştı.