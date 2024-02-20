PSV Eindhoven - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda PSV Eindhoven ile karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Peter Bosz'un ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.
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PSV EİNDHOVEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
PSV EİNDHOVEN - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Sırp hakem Srdan Jovanovic'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalmıştı.
PSV Eindhoven ise kendi sahasında ağırladığı Arsenal ile 1-1'lik berabere kalmıştı.
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