New York-Dublin portalı 'uygunsuz davranışlar' nedeniyle geçici olarak kapatıldı!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 17:38

Güncelleme: 14.05.2024 - 17:38

İki şehir arasında bağlantı kurmak üzere tasarlanan elektronik portal, 8 Mayıs Çarşamba günü açılmasının üzerinden bir hafta geçmeden İrlanda tarafında yaşanan bir dizi şok edici olayın viral hale gelmesinin ardından yetkililer tarafından geçici olarak kapatıldı.

Olaylardan birinde, portala taş atan bir kadının polis eşliğinde uzaklaştırıldığı, diğer bir olayda da bir Dublin sakininin New Yorklulara, 11 Eylül terör saldırılarından görüntüler ve pornografik materyaller gösterdiği görüldü.

Twitter'da yayılan bir başka videoda ise Instagram fenomeni olduğu söylenen bir kadının, göğüslerini açıp portala doğru dans etmesi, görüntülere yansıdı

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Dublin Belediye Meclisi, konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, teknolojinin kötüye kullanımıyla mücadele hedefi çerçevesinde "teknik çözümler" getirileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Portalların her iki şehir ve dünya için olumlu bir deneyim sunmaya devam etmesini sağlamak için önümüzdeki günlerde New York'taki ortaklarımızla birlikte durumu izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "etkileşimlerin ezici çoğunluğunun olumlu olduğu" iddia edilirken, "çok küçük bir azınlığın, uygunsuz davranışlar sergilediği" öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, "Portals.org ekibi ve iş ortakları, yazılımı geliştirmek ve Portals'ın Dünya üzerinde daha fazla yere yayılmasını sağlamak için çalışmaktadır. Bu çalışmalar çoğunlukla geceleri yapılıyor ve bu saatlerde canlı yayın durdurulabilir" ifadelerine yer verildi.