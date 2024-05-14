Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır
ABD donanması, gelecek yıllarda dünya çapında uzun menzilli su altı görevleri için kullanılabilecek "vatoz balığına” benzeyen yeni nesil bir mürettebatsız su altı aracı (UUV) test etti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından finanse edilen Manta Ray (Vatoz), Northrop Grumman tarafından, "Uzun menzilli görevlerde, stratejik hedeflere gizlice yük ve mühimmat taşıma" hedefiyle, özel olarak tasarlandı.
Türünün ilk örneği olan mürettebatsız su altı aracı, son üç ay içinde Güney Kaliforniya kıyılarında tam ölçekli testlerini tamamladı.
Vatoz çok yakında, deniz ve okyanuslarda çalışmaya hazır, uzun menzilli, ağır yük taşıma kapasitesine sahip, yeni nesil bir "mürettebatsız su altı aracı" olarak göreve başlayacak.
İşte, Vatoz'un öne çıkan bazı özellikleri...
- Suda verimli bir şekilde hareket edebilmek için "suyun kaldırma kuvveti tahriki ile süzülme metodunu" kullanıyor ve su altı görevlerinde "insan ihtiyacını en aza indirmeyi" hedefliyor.
- Vatoz'un öne çıkan bir özelliği de sahada hızlı bir şekilde monte edilmesine olanak tanıyan modüler tasarımı. Bu özellik, "geniş iskele alanına ihtiyaç duymadan" hızlı konuşlandırmayı olanaklı kılıyor.
- Ayrıca, minimum insan etkileşimi ile uzun süreli ve uzun menzilli yük taşıma kapasitesine sahip görevleri otonom olarak üstlenebilme yeteneğini destekliyor.
- "Mürettebatsız su altı aracı Vatoz," çok çeşitli deniz görevlerini yerine getirmesine olanak tanıyan çeşitli boyut ve tiplerde çoklu yük bölmelerine sahip.
- Yük taşıma kapasitesi ile öne çıktığı için, kendi sınıfındaki insansız sualtı araçlarına kıyasla daha büyük olarak tasarlandı, fakat toplam büyüklüğü, hacmi, kapasitesi ve hızı ile ilgili bilgilere şimdilik açık kaynaklarda rastlanmıyor...
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