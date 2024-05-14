Kod adı: Vatoz! Yeni nesil 'deniz canavarı' derin görevlere hazır

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından finanse edilen Manta Ray (Vatoz), Northrop Grumman tarafından, "Uzun menzilli görevlerde, stratejik hedeflere gizlice yük ve mühimmat taşıma" hedefiyle, özel olarak tasarlandı.

Türünün ilk örneği olan mürettebatsız su altı aracı, son üç ay içinde Güney Kaliforniya kıyılarında tam ölçekli testlerini tamamladı.