New York Times belgeseli: 'Britney Spears'ın telefon görüşmeleri dinleniyordu'
ABD'li pop yıldızı Britney Spears'ın babası Jamie Spears'ın tuttuğu güvenlik şirketinin 2008'den bu yana devam eden vasilik uygulaması sırasında şarkıcının telefon görüşmelerini ve mesajlarını gizlice takip ettiği iddia edildi. Ünlü şarkıcının avukatıyla yaptığı konuşmaların da takip edildiği öne sürüldü.
"Controlling Britney Spears" (Britney Spears'ı Kontrol
Etmek) isimli New York Times belgeselinde Black Box Security
güvenlik şirketinin eski çalışan Alex Vlasov, dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears'ın ekibiyle yaklaşık 9 yıl
boyunca çalıştığını ve şirketin şarkıcının telefonunu dinlediğini öne sürdü.
Independent Türkçe’nin Reuters'tan aktardığına göre Vlasov,
şarkıcının yatak odasına dinleme cihazı yerleştirildiğini de ifade etti. Vlasov, söz konusu uygulamayı sorguladığında kendisine bunun Spears'ın güvenliği için
yapıldığının ve vasilik uygulamasını denetleyen mahkemenin bundan haberdar olduğunun
söylendiğini belirtti.
‘AVUKATIYLA GÖRÜŞMELERİ DE DİNLENDİ’
Eski Black Box Security çalışanı, Britney Spears ve avukatı
Sam Ingham arasında geçen görüşmelerin de dinlendiğini söyledi.
Page Six'in haberine göre Vlasov şu ifadeleri kullandı:
"Britney, iPhone almak istiyordu… ve bu büyük bir meseleydi.
Herkes endişelenmişti. Patronum Edan Yemini bana gelip, 'iPhone için bildiğin
bir izleme servisi var mı?' diye sormuştu. Ben de, 'Neyi kastediyorsun?'
demiştim. 'Ebeveyn kontrollerini. iPhone'a ebeveyn denetimi koymanın yolu var
mı?' demişti. Ve o zaman Edan bana Britney'in kendi güvenliği için izlendiğini
açıklamıştı."
Herhangi bir iddiaya yönelik doğrudan açıklama yapmayan
Jamie Spears'ın avukatı Vivian Thoreen, Jamie Spears'ın eylemlerinin mahkemenin
ona tanıdığı sınırlar içinde olduğunu söyledi.
Black Box Security'nin başkanı Edan Yemini'nin avukatıysa
yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Yemini ve Black Box her zaman profesyonel, etik ve yasal
sınırlar içinde hareket etti ve Spears'ı uzun yıllar güvende tutan çalışmalarından
özellikle gurur duyuyorlar."
Britney Spears'ın yaklaşık 13 yıl önce zihinsel çöküntü
yaşamasının ardından tüm işlerini kontrol etmesi için kendisine mahkeme
tarafından vasi atanmıştı.
Spears'ın vesayetin sona ermesi için açtığı davada verdiği ifadenin ve kamuoyu desteğinin ardından Jamie Spears ağustosta vasilikten çekildiğini açıklamıştı.
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