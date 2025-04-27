Yayınlanma: 27.04.2025 - 23:06

Güncelleme: 27.04.2025 - 23:06

18 Nisan 2025'te Netflix kütüphanesine eklenen İstanbul Ansiklopedisi kısa sürede büyük beğeni topladı. Hikayesiyle dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncuları merak edilmeye başladı. Dizide Emel karakterine hayat veren Nezaket Erden'in hayatı merak edildi. Peki, Nezaket Erden kimdir, kaç yaşında, nereli? Nezaket Erden filmleri...

NEZAKET ERDEN KİMDİR?

Nezaket Erden 1990 yılında Mersin'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul, lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Erden, Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe okudu. Vahide ve Altan Gördüm'ün kurucusu olduğu Akademi 35,5 Sanat Evi'nde burslu okudu. 2016 yılında Kadir Has Üniversitesi, Film ve Drama-Oyunculuk programında yüksek lisansını tamamladı.

2015 yılında Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu Burcu Esmersoy'un yaptığı, jüri koltuğunda Gani Müjde, Gülse Birsel ve Haluk Bilginer'in oturduğu 'Komedi Türkiye' yarışmasına katıldı.

2017 yılında Latife Tekin'in 'Sevgili Arsız Ölüm' kitabını tiyatroya uyarladı. 2018 yılında Hakan Emre Ünal'la Tiyatro Hemhâl'i kurdu.

57. Altın Portakal Ulusal Film Yarışması'nda 'İnsanlar İkiye Ayrılır' filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

NEZAKET ERDEN'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

2025- İstanbul Ansiklopedisi (Dizi)

2024 - Pera Palas'ta Gece Yarısı (Dizi)

2023 - Bihter

2022 - Uysallar (Dizi)

2021- Between Two Dawns- Serpil (Sinema Filmi)

2021- Aykut Enişte (Sinema Filmi)

2020- Baraj- Nermin (Tv Dizisi)

2020- İnsanlar İkiye Ayrılır- Tilbe (Sinema Filmi)

2020- İklim (Kısa Film)

2020- Nasipse Adayız- Nurse Pınar (Sinema Filmi)