Nicolas Cage'in oğlu Weston Cage, annesi Christina Fulton'a saldırıdan tutuklandı

Yayınlanma: 12.07.2024 - 16:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 16:50

Ünlü oyuncu Nicolas Cage'in oğlu Weston Coppola Cage, annesi Christina Fulton'a silahla saldırı suçundan tutuklandı. Nicolas Cage'in eski eşi olan Fulton, oğlunun sinir krizi nedeniyle kendisine saldırmasından sonra tutuklanmasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Anne Christina, 33 yaşındaki oğlu Weston'ın önceki gün ölümcül silahlı saldırı suçundan tutuklandığı ve ardından aynı gün serbest bırakıldığı haberini doğruladı.



Weston Coppola Cage ile annesi Christina Fulton arasındaki çekişme, 28 Nisan'da Los Angeles'ta sözlü anlaşmazlığın ardından fiziksel hale geldi.

People'a açıklama yapan Christina Fulton, "28 Nisan 2024 akşam 17.30 civarında, oğlum Weston Cage'in arkadaşlarından, kötüleşen ruhsal durumuyla ilgili beni yardıma çağıran acil mesajlar aldım. Onu desteklemek ve teselli etmek için geldiğimde, o zaten manik bir öfkenin ortasındaydı. Birkaç dakika içinde vahşice saldırıya uğradım ve ciddi şekilde yaralandım" şeklinde konuştu.



Polisi aradığını söyleyen Christina Fulton, "Onu akıl sağlığı değerlendirmesi için gözaltına almaları yönündeki çaresiz ricama rağmen polis memurları talebimi reddetti" diyerek şunları söyledi:

"Bir anne olarak Weston'ın devam eden sinir krizinden derin üzüntü ve endişe duyuyorum. Umutsuzca ihtiyaç duyduğu yardımı alması zorunlu."

Los Angeles Polis Teşkilatı da Weston Coppola Cage'in çarşamba günü ölümcül bir silahlı saldırı suçundan tutuklandığını doğruladı. Birkaç hafta önce annesinin yüzünde yoğun morluklar görülmüştü.

Yetkililer, ayrıca tutuklamanın 28 Nisan'daki tartışmayla doğrudan bağlantılı olarak yapıldığını doğruladı.

Babası gibi oyunculuk yapan Weston Coppola Cage, tutuklanmasının ardından 150 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. ABD basını, kendisini kurtaran kişinin babası Nicolas Cage olduğu tahmininde bulundu.

ABC News'e göre Weston Coppola Cage, 2011'de eski eşi Nikki Williams'a yönelik aile içi şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Weston Coppola Cage, geçmişte psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmüştü.

