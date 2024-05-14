Nicolas Cage'in yeni dizisi belli oldu!

Nicolas Cage, Spider-Man Noir karakterini canlandırmaya hazırlanıyor. Prime Video'da yayımlanacak olan dizi Spider-Man Noir'un geçmişini anlatacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 20:58
Nicolas Cage'in yeni dizisi belli oldu!
Abone Ol google-news

Nicolas Cage, Marvel evreninin sevilen karakterlerinden biri olan Spider-Man Noir'u bir kez daha canlandırmaya hazırlanıyor. Ancak bu sefer, Cage canlı aksiyon bir dizi olan "Noir"da başrolde yer alacak.

Prime Video'da yayımlanacak "Noir", Cage'in yanı sıra, başarılı yapımcı ve senaristler tarafından geliştiriliyor.

Dizinin konusu, 1930'ların New York'unda geçiyor ve yaşlanmış bir özel dedektif olan Spider-Man Noir'un geçmişine odaklanıyor. Cage'in bu karakteri canlandırmasıyla birlikte, dizi Spider-Man Noir'un öyküsünü canlı aksiyon formunda izleyicilere sunacak.

"Noir", Cage'in kariyerindeki ilk düzenli televizyon rolü olacak. Ünlü oyuncu, daha önce birçok başarılı filmde yer alarak tanınmıştı. Ancak bu projeyle birlikte televizyon dünyasına adım atmış olacak.


Spider-Man Noir haberleri nicolas cage haberleri Amazon Prime Video haberleri

İlgili Haberler

Kızıl Goncalar'da hayranları üzecek veda: Anne-oğul diziden ayrılıyor

Kızıl Goncalar'da hayranları üzecek veda: Anne-oğul diziden ayrılıyor
Merakla beklenen Yalan dizisinin yayım tarihi belli oldu

Merakla beklenen Yalan dizisinin yayım tarihi belli oldu
Murat Yıldırım yeni sezonda olmayacak: Teşkilat dizine sürpriz bir isim dahil oluyor

Murat Yıldırım yeni sezonda olmayacak: Teşkilat dizine sürpriz bir isim dahil oluyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler