Nicolas Cage'in yeni dizisi belli oldu!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 20:58

Güncelleme: 14.05.2024 - 20:58

Nicolas Cage, Marvel evreninin sevilen karakterlerinden biri olan Spider-Man Noir'u bir kez daha canlandırmaya hazırlanıyor. Ancak bu sefer, Cage canlı aksiyon bir dizi olan "Noir"da başrolde yer alacak.

Prime Video'da yayımlanacak "Noir", Cage'in yanı sıra, başarılı yapımcı ve senaristler tarafından geliştiriliyor.

Dizinin konusu, 1930'ların New York'unda geçiyor ve yaşlanmış bir özel dedektif olan Spider-Man Noir'un geçmişine odaklanıyor. Cage'in bu karakteri canlandırmasıyla birlikte, dizi Spider-Man Noir'un öyküsünü canlı aksiyon formunda izleyicilere sunacak.

"Noir", Cage'in kariyerindeki ilk düzenli televizyon rolü olacak. Ünlü oyuncu, daha önce birçok başarılı filmde yer alarak tanınmıştı. Ancak bu projeyle birlikte televizyon dünyasına adım atmış olacak.