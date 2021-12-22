Nicole Kidman'dan 'Hollywood' tepkisi: '40 yaşından sonra bitmiş sayılıyorsunuz'

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:08

Avustralyalı aktris Nicole Kidman Hollywood'daki yaş ayrımcılığına dikkat çekti. Lüks yaşam stili yayını Dujour dergisine konuşan 54 yaşındaki Kidman, yaşlılık ve oyunculuk üzerine görüşlerini anlattı.

Ünlü oyuncu, sektördeki daha yaşlı kadın oyunculara 'bitmiş' gözüyle bakıldığını belirtti.

Şu zamana dek setlerde kendisine bu yönde bir şey söylenmediğini belirten Kidman, “Fakat reddedildiğim, kapının kapandığı zamanlar da oldu” ifadelerini kullandı.

"SENARYOYU ELİME ALINCA ETKİLENDİM"

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre; başrollerinde İspanyol aktör Javier Bardem ile yer aldığı yeni biyografi filmi Being the Ricardos'da canlandırdığı komedyen Lucille Ball karakterini kabul etmeden önce biraz çekindiğini de itiraf etti ancak senaryoyu eline alınca etkilendiğini belirtti.

Being the Records, 1950'lerde yayınlanan Amerikan sit-com'u I Love Lucy'nin başrollerini canlandıran Lucille Ball ve Desi Arnaz'ın hayatlarından uyarlandı. Nicole Kidman ve Javier Bardem'in canlandırdığı çiftin I Love Lucy'nin setinde geçen bir haftasını ve hem kariyerlerini hem de evliliklerini bitirebilecek bir krizle karşı karşıya kalmalarını anlatan film, 21 Aralık'ta Amazon Prime'da yayınlandı.