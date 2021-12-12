Antalya'da çekilmişti: Hollywood yapımı 'Operation Fortune'dan ilk fragman geldi
Tamamına yakını Antalya'da çekilen Hollywood yapımı Operation Fortune filminin ilk fragmanı izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini ünlü yapımcı ve yönetmen Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin başrollerini Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone paylaştı. Yapım, 21 Ocak 2022'de tüm dünyada vizyona girecek.
Birçok sahnesi Antalya'da çekilen Hollywood yapımı "Operation Fortune" filminin ilk fragmanı yayınlandı. Yönetmenliğini yönetmen Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin başrollerinde Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Kaan Urgancıoğlu yer alıyor.
"Operation Fortune: Ruse de guerre", dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini anlatacak.
KALEİÇİ'NDE ÇEKİM YAPILMIŞTI
Dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie ve İngiliz aktör Jason Statham’ın bir araya geldiği ‘Operation Fortune’ filminin çekimlerine, 21 Ocak’ta başlandı. 1,8 milyar liraya inşa edilen ve dev film platosuna dönüştürülen Expo alanında başlayan çekimler, Kaleiçi ile Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.
KURŞUN GEÇİRMEZ BİR ODADA KALDI
Film çekimleri için iki ay Antalya’da bulunan ve Belek’teki 5 yıldızlı bir otelin kurşun geçirmez villasında konaklayan Jason Statham, kendisine ait sahnelerin tamamlanmasının ardından 11 Mart’ta Antalya’dan ayrıldı. Filmin yönetmeni Guy Ritchie ve film ekibi de Statham’ın ardından çekimleri tamamlayıp ABD’ye döndü.
Öte yandan daha önce ‘Five Eyes’ olarak bilinen filmin ismi geçen aylarda ‘Operation Fortune’ olarak değiştirildi.
21 OCAK 2022’DE VİZYONDA
Oyuncu kadrosunda Jason Statham’ın yanı sıra Hugh Grant, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes ve Bugzy Malone gibi yıldız isimlerin yer aldığı film, 21 Ocak 2022’de vizyona girecek.
İşte "Operation Fortune"dan ilk fragman...
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