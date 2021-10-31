Yönetmenin ölümüne neden olmuştu: Alec Baldwin, Hollywood'u sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu
Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kuru sıkı tabandan çıkan mermiyle öldüren ve filmin yönetmeni Joel Souza’yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, ilk kez sessizliğini bozdu.
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in geçen hafta Rust filminin
çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna
Hutchins'i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı. Olayın
yankıları sürerken, Hollywood yıldızı
Alec Baldwin, yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.
Daha önce sette yaşanan trajediyle ilgili sosyal medya hesabından
açıklama yapan Baldwin, bu kez kameraların karşısına geçti. Evinden çıktıktan
sonra çevresini saran gazetecilere kayıtsız kalmayan Baldwin, arabasından
inerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sözcü’nün aktardığına göre; yaşanan trajik kazada hayatını
kaybeden Hutchins’ten ‘arkadaşım’ olarak bahseden Baldwin, olay yaşanmadan bir
gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini açıkladı.
‘O BENİM ARKADAŞIMDI’
Eşi Hilaria ile birlikte arabalarını durdurarak gazetecilere
açıklamalarda bulunan Baldwin, TV programları ve film setlerinde silah
kullanımını kısıtlayan yeni önlemleri desteklediğini açıkladı.
Baldwin’in arabayı durdurduktan sonra gazetecilere ‘Ne
bilmek istiyorsunuz?’ dediği belirtildi. Yaklaşık 4 dakika boyunca konuşan
Baldwin’in oldukça üzgün olduğu ve ‘Bir kadın öldü. O benim arkadaşımdı’ dediği
belirtildi.
Baldwin, “Çekime başlamak için Santa Fe’ye geldiğim gün, onu
yönetmen Joel ile akşam yemeğine götürdüm” dedi. Baldwin ‘Birlikte bir film
çeken çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay
oldu’ ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.
‘SORUŞTURMA HAKKINDA KONUŞAMAM’
Yaşanan trajediyi ‘trilyonda bir ihtimal gerçek oldu’ şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğini vurguladı. Baldwin, gazetecilere, Santa Fe Şerif Ofisi tarafından kendisine “soruşturma hakkında konuşmaması emri verildiğini” vurguladı. Muhabirlerle yaptığı konuşmada gözle görülür bir şekilde gergin olan oyuncu, ardından “Bunun dışında başka sorularınız var mı?” diye sordu ve oradan ayrıldı.
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