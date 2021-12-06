Lewis Hamilton, Brad Pitt'le beraber Hollywood'da boy gösterecek
Lewis Hamilton ve Brad Pitt, Joseph Kosinski tarafından yönetilecek yeni bir yarış filmi için beraber rol alacaklar. Büyük film şirketleri ise daha şimdiden filmin haklarını satın almak için sıraya girdiler.
Brad Pitt ve Lewis Hamilton, yeni bir yarış filmi beraber rol almaya hazırlanıyor.
Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor.
Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.
Hollywood Reporter'ın haberine göre; Paramount, MGM, Sony, Universal gibi yapım şirketlerinin yanı sıra Netflix, Apple, Amazon gibi Disney platformlar da henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almanın peşindeler.
Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler alsa da oyuncu olarak bir filmde yer almamıştı.
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