Lewis Hamilton, Brad Pitt'le beraber Hollywood'da boy gösterecek

06 Aralık 2021 Pazartesi, 22:49

Brad Pitt ve Lewis Hamilton, yeni bir yarış filmi beraber rol almaya hazırlanıyor.

Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde Lewis Hamilton'ın da yer alması bekleniyor.

Ford v Ferrari'nin başarısıyla uzun zamandır birlikte bir yarış filmi çekmeyi planlayan Kosinski'nin yeni projesinde yapımcılığı Jerry Bruckheimer, senaristliğini ise Ehren Kruger üstlenecek.

Hollywood Reporter'ın haberine göre; Paramount, MGM, Sony, Universal gibi yapım şirketlerinin yanı sıra Netflix, Apple, Amazon gibi Disney platformlar da henüz ismi belli olmayan filmin haklarını almanın peşindeler.

Hamilton, daha önce Arabalar 2, Arabalar 3 ve Zoolander 2'de çeşitli görevler alsa da oyuncu olarak bir filmde yer almamıştı.