Niğde'de hasat devam ediyor: Bu yıl kilosu 13 TL

Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:17

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:17

Niğde'de hasat edilen elmalar, Rusya, Irak, Suriye ve Hindistan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, Niğde'de Ağustos ayında başlayan elma hasadının Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söylerken iklimsel şartlar nedeniyle bu yıl rekolte beklentisinin düşük olduğunu, 350 bin ton civarına düşeceğini söyledi.

Türkiye'nin elma üretiminde dünya sıralamasına üçüncü sırada yer aldığını belirten Kaplan; “Geçen yıl üretimimiz Türkiye geneli 4 milyon 715 bin ton civarındaydı ama bu yıl bir dalgalanma var ve yüzde 30-40 civarında geçen yıla göre üretim az. Niğde, Türkiye'deki elma üretiminde üçüncü sırada. Geçen yıl üretimimiz yaklaşık 552 bin ton civarındaydı ama bu rakam bu yıl 370 bin tonlara düşecek gibi. Bunun da birçok sebebi var, tarım bir şeye bağlı değil. Yağmur, sıcaklıklarının çok fazla olması, Haziran dökümünün az olması, rüzgarlı geçmesi gibi parametreler var. Özellikle yüksek olmayan, suya daha ihtiyaç duyan, güneşi gören yerlerde meyve yok. Hepsini birleştirdiğimizde iklimsel sebeplere bağlı olarak bir azalma var" dedi. Elma fiyatlarının bu yıl 13 ile 19 TL arasında olduğunu söyleyen Kaplan; üreticilerin fiyatlardan memnun olduğunu ifade etti. 900 dönüm alanda elma üretimi yapan Ali Bülbül bu sene 4 bin ton civarında ürün beklediklerini, ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Üretici Erkan Kocaer ise ihracat beklentilerine uygun modern tarım teknikleriyle ürün yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyerek; "Hasattan, budamaya hem ihracat hem iç pazar için modern yeni çeşitlerle elma yetiştirmeye çalışıyoruz. Türk tarımına katkıda bulunuyoruz. Hem iç piyasada insanlarımızın yiyebileceği hem de ihracata, yola dayanıklı ürünler yetiştiriyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ı ihracata gidiyor" şeklinde konuştu.