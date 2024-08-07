Niğde'de yetiştirildi: Hem daha verimli hem hızlı hasat ediliyor...

Yayınlanma: 07.08.2024 - 10:29

Güncelleme: 07.08.2024 - 10:29

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, üniversitenin imkânlarını kullanarak geliştirdiği daha verimli ve daha hızlı hasat edilebilen yeni bir yonca çeşidi için sertifikasyon başvurusu yapıldı. Niğde başta olmak üzere bölgenin iklim ve toprak şartlarına uyumlu olan yüksek verim ve kalite özelliklerine sahip bu yonca çeşidinin tescil işlemleri için 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu.

İLK DEFA BİR YONCA ÇEŞİDİ ISLAH EDILDI

Konuyla ilgili konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Niğde'de ilk defa bir yonca çeşidinin ıslah edildiğini ve çeşidin geliştirilme aşamasında ilin farklı lokasyonlarında denemeler yapıldığını belirtti.

Bu yönüyle seçimler yapılarak geliştirilen çeşidin ilin ekolojik şartlarına uyumlu, yüksek verimli ve kalite yönü yanında ekonomik ömrünün standart çeşitlere göre daha uzun olduğunu vurgulayan Avcı, ayrıca tohum üretim çalışmaları için hazırlıkların da sürdüğünü ve 2025 yılı içerisinde çeşide ait tohumun üreticilerle buluşturulacağını kaydetti.

”GELİŞTİRİLEN ÇEŞİT SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Tescil başvurusu yapılan çeşidin Niğde ilinde bir ilk olduğunu belirten Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, “Bu çeşidin bölgede faaliyet gösteren hayvancılık işletmeleri ile yoncanın bir baklagil türü olması yönünden bölge topraklarının ıslahı ve sürdürülebilir tarım açısından oldukça önemlidir.” dedi.

Rektör Uslu, Niğde'nin ilk ve tek yerli yonca çeşidini geliştiren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı'yı tebrik ederek, geliştirdiği ve İpek isminin verildiği yonca çeşidinin başta Niğde olmak üzere İç Anadolu bölgesinde yem bitkisi yetiştiricileri ve hayvansal üretim yapan işletmelerin kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması noktasında önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Rektör Uslu ayrıca tarım çalışmalarında öncü olan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesinde bölge faaliyetlerini bölgesel kalkınmaya katkı verecek yeni araştırma geliştirme ve uygulamaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.