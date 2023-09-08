Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'nin ardından... Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2024 All Star'ın 3. yarışmacısı belli oldu
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024'ün 3. yarışmacısı da belli oldu. Acun Ilıcalı son olarak Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'nin kadroya katıldığını duyurmuştu.
Yayımladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya ve Nagihan Karadere'den sonra 3. ismi de Ogeday Girişken oldu.
"İDDİALI BİR YARIŞMACI OLACAĞINDAN ŞÜPHEM YOK"
Instagram hesabından yarışmacıları açıklamaya başlayan Acun Ilıcalı, son olarak Ogeday Girişken'in kadroda yer alacağını duyurdu.
Ilıcalı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Survivor 2017'nin şampiyonu Ogeday Girişken Survivor All Star 2024'te olacak. Yarışmalara konsantre bir Ogeday'ın iddialı bir yarışmacı olacağından şüphem yok" ifadelerini kullandı.
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